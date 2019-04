Αιτία η φωτογραφία του πατέρα με την κόρη που έπαιζαν έξω από τον ναό της Παναγίας των Παρισίων και έγινε viral στο διαδίκτυο.

Τη φωτογραφία τράβηξε η Μπρουκ Γουίντσον, λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά και την ανέβασε στο Twitter προκειμένου να βρεθεί ο πατέρας και να του τη δώσει

«Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία την ώρα που φεύγαμε από την Παναγία των Παρισίων, περίπου μια ώρα πριν πιάσει φωτιά. Ήμουν έτοιμη να πάω στον μπαμπά να ρωτήσω εάν την ήθελε. Τώρα εύχομαι να το είχα κάνει. Twitter, αν έχεις μαγικές ικανότητες, σε παρακαλώ βοήθησέ τον να τη βρει», έγραψε η Γουίντσον.

Μέχρι στιγμής η ανάρτηση της στο Twitter έχει συγκεντρώσει πάνω από 213.000 likes και έχει αναδημοσιευτεί πάνω από 100.000 φορές.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

— Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019