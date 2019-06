VIRAL

Η Γκόμεζ λοιπόν ανέβασε στο Facebook ένα βίντεο από την κάμερα που βρίσκεται έξω από το σπίτι της. Στο βίντεο αυτό, διακρίνεται ένα μικρό και παράξενο πλάσμα που μοιάζει εκπληκτικά με εξωγήινο να τρέχει προς το αυτοκίνητό της και μετά στο δρόμο.

«Ξύπνησα το πρωί της Κυριακής και είδα αυτό στην κάμερά μου και προσπαθώ να καταλάβω ... τι στο καλό γίνεται; Πρώτη είδα τη σκιά στην εξώπορτα και μετά είδα αυτό το πράγμα ... έχει κάποιος άλλος δει κάτι αντίστοιχο; Οι άλλες δύο κάμερες δεν το κατέγραψαν για κάποιο λόγο» έγραψε η Γκόμεζ.

Η αλήθεια είναι ότι το... πλάσμα μοιάζει ασυνήθιστο. Τι είναι λοιπόν; Η πρώτη υπόθεση των χρηστών του Facebook είναι ότι πρόκειται για fake video αλλά ίσως την πιο λογική εξήγηση την έδωσε κάποιος που σχολίασε: «Μάλλον πρόκειται για κάποιο παιδί που φοράει σαγιονάρες και σορτς στο κεφάλι του»!

Ακούγεται παράξενο, αλλά δεν ξεφεύγει από την ερώτηση. Τα παιδιά κάνουν περίεργα πράγματα!

Η πλειοψηφία των χρηστών του Twitter γέννησε τη θεωρία... του Dobby, του ξωτικού από τις ταινίες Χάρι Πότερ.

a lady posted this and said she saw this on her home camera this morning. what y’all think this is ? pic.twitter.com/L98wckn6bO — jey bee . 👑 (@jadynbee_) June 7, 2019

dobby walking out of the malfoy manor to warn harry pic.twitter.com/ZgZT3GafWS — 𝐚𝐥𝐲𝐬𝐬𝐚 (@marvclsdaya) June 8, 2019