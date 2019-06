VIRAL

Αντίθετα με τα περισσότερα παιδάκια που ονειρεύονται ένα πάρτι γενεθλίων σε παιδότοπο με παιχνίδια, μπαλόνια και μια τούρτα με την πριγκίπισσα Έλσα, τον Μπομπ Σφουγγαράκη ή άλλους παιδικούς ήρωες, ένα κοριτσάκι τριών μόλις χρόνων ήθελε τον φρικιαστικό δαίμονα Βάλακ από την ταινία τρόμου «Η Καλόγρια» («The Nun») επίτιμο καλεσμένο στα γενέθλιά της.

Η μικρή Lucia, όπως είναι το όνομα της πιτσιρίκας γιόρτασε τα τρίτα της γενέθλια με ένα πάρτι που ως θέμα του είχε την τρομακτική καλόγρια που γνωρίσαμε μέσα από το κινηματογραφικό σύμπαν του «Conjuring».

Η ίδια ήταν ντυμένη στα μαύρα με το ανάλογο face painting, όπως και οι φίλες της που ήταν καλεσμένες, ενώ αντί για κλόουν, τα παιδιά.... διασκέδασε ο Βάλακ.

So it was my cousins 3rd birthday and instead of having a normal theme she chose this pic.twitter.com/U3FYpeGKTM — ANDREA (@dreeaaxo_) June 5, 2019

H αγάπη της τρίχρονης για τη συγκεκριμένη ταινία είναι μεγάλη όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Twitter η ξαδέρφη της, Andrea. Μιλώντας στο Bored Panda η Antrea εξηγεί ότι στην αρχή, όταν άκουσε το θέμα του πάρτι, νόμισε πως επρόκειτο για πλάκα. Μετά όμως είδε την μικρή Lucia να επιμένει για το συγκεκριμένο -και διόλου χαριτωμένο concept- και κατάλαβε ότι η ξαδέρφη της μιλάει απολύτως σοβαρά.

And if anyone was wondering yes her friends also participated in the theme pic.twitter.com/DDBnU2Qfmg — ANDREA (@dreeaaxo_) June 5, 2019

Όσο για το που έμαθε το μικρό κορίτσι τον Βάλακ, την απάντηση δίνει η Αndrea αποκαλύπτοντας ότι η πιτσιρίκα είδε ολόκληρη την ταινία «Η Καλόγρια» (την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του «Conjuring Universe») μια μέρα που βρισκόταν στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς...

Does she have a Godfather? https://t.co/70rUk0Lgiy — Jordan Peele (@JordanPeele) June 5, 2019

Aξίζει να σημειώσουμε ότι τις φωτογραφίες είδαν τόσο ο σκηνοθέτης των θρίλερ «Τρέξε!» και «Εμείς» Τζόρνταν Πιλ, όσο και η Μπόνι Άαρονς που υποδύθηκε τον τρομακτικό δαίμονα στην ταινία, στέλνοντας μάλιστα τις ευχές τους στη Lucia.

Happy Birthday Lucia!!! HAPPY EVERY DAY!!♥️♥️♥️😘😘😘 — Bonnie Aarons (@bonnieaarons1) June 6, 2019

Η μητέρα του κοριτσιού έσπευσε να τους απαντήσει μέσω Twitter δηλώνοντας ότι η μικρή είναι μεγάλη θαυμάστρια της Άαρονς.