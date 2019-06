Το βίντεο με τη λαοθάλασσα των παραβρισκόμενων που με απίστευτο συγχρονισμό κάνουν άκρη προκειμένου να δημιουργήσουν διάδρομο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Υπολογίζεται ότι δύο εκατομμύρια κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ είχαν βγει στους δρόμους το Σαββατοκύριακο προκειμένου να ζητήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις εκδόσεις ανθρώπων στην Κίνα.

#HongKongers are the most orderly protesters in the world. They cleared out a passenge in mere seconds for an ambulance in Causeway Bay. #反送中 #HongKongProtests pic.twitter.com/pKixVpu27k

