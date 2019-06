Οι συμμετέχοντες εξάντλησαν τα περιθώρια διαλόγου και τα επιχειρήματα και επιτέθηκε ο ένας στον άλλον.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media.

Οι δυο πολιτικοί ήταν ο Masroor Ali Siyal, στέλεχος της κυβέρνησης και ο άλλος ο Imtiaz Khan, στέλεχος της αντιπολίτευσης.

Η εκπομπή στην οποία έγινε το περιστατικό ήταν το News Line with Aftab Mugheri.

Is this Naya Pakistan? PTI's Masroor Ali Siyal attacks president Karachi press club Imtiaz Khan on live news show. pic.twitter.com/J0wPOlqJTt

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 24, 2019