Μία γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ, φαίνεται σ' ένα βίντεο που έχει κάνει περισσότερα από 12 εκατομμύρια προβολές να γλείφει παγωτό και στη συνέχεια να το ξαναβάζει στο ψυγείο του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου NBC, το οποίο επικαλείται πηγές της αστυνομίας, η γυναίκα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι 20 χρόνια.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019