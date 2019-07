Τα πάντα ξεκίνησαν μ' ένα βίντεο που έχει ξεπεράσει τις 12 εκατομμύρια προβολές και δείχνει μία νεαρή γυναίκα από τις ΗΠΑ να γλείφει ένα παγωτό και να το τοποθετεί πίσω στο ψυγείο.

Αυτό πλέον εξελίσσεται στη νέα αηδιαστική τάση του διαδικτύου, με νέους ν' ανεβάζουν βίντεο, όπου κάνουν ακριβώς το ίδιο και πλέον η μόδα αυτή αποκτά χαρακτήρα challenge.

That Blue Bell ice cream girl has started something. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/6tWRSW3MTQ

Μάλιστα κάποιοι πρωτοπορούν καθώς προχωρούν και σε άλλα προϊόντα, όπως στοματικό διάλυμα. Όπου χρήστης δοκιμάζει, φτύνει μέσα στο μπουκάλι και το τοποθετεί ξανά πίσω στο ράφι.

you bitches with no oral hygiene could take a hint pic.twitter.com/IaMOC1caid

