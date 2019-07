Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει προκαλέσει χαμό στα social media καθώς πρόκειται για μία οπτική ψευδαίσθηση που απλά δεν πάει το μυαλό σας

Εσείς, λοιπόν, τι βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία;

Αν βλέπετε μια παραλία κάτω από ένα νυχτερινό, συννεφιασμένο ουρανό, τότε είστε, ξεκάθαρα,καλλιτεχνική φύση που χρειάζεται άμεσα διακοπές, όπως και η πλειοψηφία των χρηστών του twitter, που έδωσαν την ίδια απάντηση μ' εσάς.

Αν, πάλι, βλέπετε μια πόρτα αυτοκινήτου που θέλει φτιάξιμο, τότε μάλλον θέλετε καινούριο αμάξι. Και αυτή είναι και η απάντηση, διότι πρόκειται όντως γι αυτό!

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS

— nayem (@nxyxm) 2 Ιουλίου 2019