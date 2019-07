Ένα εντυπωσιακό βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο twitter. Η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που κεραυνός χτυπά το κατάρτι ενός ιστιοφόρου αγκυροβολημένου στο λιμάνι της Βοστώνης των ΗΠΑ, με το θέαμα να είναι πολύ εντυπωσιακό!

Δείτε το βίντεο:

LIGHTNING STRIKES: Sparks flew from the mast of a sailboat in Boston Harbor as strong thunderstorms moved through New England over the weekend. https://t.co/V88Buko0pJ pic.twitter.com/sfrqKi2CFN

— ABC News (@ABC) 8 Ιουλίου 2019