Το βράδυ της Τρίτης στο Ντάνγουντι της Τζόρτζια, χάος επικράτησε σε αυτοκινητόδρομο, όταν άνοιξε ξαφνικά κατά λάθος πόρτα σε τεθωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής και χρήματα άρχισαν να πέφτουν στο οδόστρωμα.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνονται δεκάδες αυτοκίνητα, μέχρι και ένα φορτηγό που μεταφέρει κορμούς δέντρων, να σταματούν στην άκρη του δρόμου και να μαζεύουν τα πεσμένα δολάρια.

Σύμφωνα με τον αρχιφύλακα του Ντάνγουιντι, Ρόμπερτ Πάρσονς η αξία των χρημάτων που έπεσαν στο δρόμο ανέρχεται στα 175.000 δολάρια.

Όπως δήλωσε, «Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο είναι να επιστρέψει τα λεφτά. Μην μας κάνετε να σας ψάξουμε γιατί πιθανότατα θα σας απαγγελθούν κατηγορίες. Εκείνοι που δεν θα επιστρέψουν τα χρήματα, υπάρχουν τα βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο για να βρεθούν».

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί την Τρίτη, ενώ ενημέρωσε τους οδηγούς την Τετάρτη να μην σταματάνε πλέον στον αυτοκινητόδρομο, αφού δεν υπάρχουν πλέον άλλα χρήματα.

Επίσης πόλη του Ντάνγουιντι μέσω του λογαριασμού της στο twitter δείχνει έναν άντρα ο οποίος παρέδωσε τα χρήματα, με το μήνυμα: «Η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Μερικοί άνθρωποι έχουν επιστρέψει τα λεφτά που έπεσαν από το τεθωρακισμένο όχημα στον αυτοκινητόδρομο I-285, χθες τη νύχτα. Σας συγχαίρουμε που κάνατε το σωστή κίνηση».

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l

