Χρήστες του Twitter ανάρτησαν βίντεο που δείχνει ένα σκύλο να πηδά πάνω στις γραμμές κοντά στο σταθμό Waterloo και ένα άλλο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να τον κυνηγά.

Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές από και προς τον σταθμό Waterloo σταμάτησαν να λειτουργούν περίπου στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, εξαιτίας του περιστατικού.

«Μπράβο στο άτομο στο Waterloo που την πιο ζεστή μέρα του χρόνου πήδηξε στις γραμμές να κυνηγήσει τον σκύλο του, προκαλώντας την διακοπή λειτουργίας και στις 24 αποβάθρες, με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα και ο κλιματισμός στα τρένα που περίμεναν ακίνητα, φορτωμένα με επιβάτες», έγραψε στο Twitter ο Άιαν Μάρτιν, αρθογράφος στην εφημερίδα Times.

Well done to the person at Waterloo who on the hottest day of the year jumped onto the track in pursuit of their dog, requiring all 24 platforms to be shut down and all power and air con turned off on waiting trains packed with people. Well done.

— Iain Martin (@iainmartin1) July 25, 2019