Ο 16χρονος Kyle Giersdorf ήταν ο νικητής στον τελικό του Fortnite World Cup που διεξήχθη στην Νέα Υόρκη και στο στάδιο «Arthur Ashe», το οποίο φιλοξενεί και το US Open στο τένις.

Ο Giersdorf που στο παιχνίδι είναι γνωστός ως «Bugha» κέρδισε το βραβείο των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το παιχνίδι μοίρασε συνολικά 30 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία των E-Sports.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ό,τι έκανα απέδωσε καρπούς. Είναι κάτι τρελό», δήλωσε μετά τη νίκη του ο νεαρός.

Για το που θα ξοδέψει τα χρήματα δήλωσε στο BBC, «αυτό που θέλω είναι ένα καινούριο γραφείο και ίσως και ένα γραφείο για για το τρόπαιο μου».

Στα τελικά συμμετείχαν συνολικά 100 παίκτες, ενώ κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων που είχε διάρκεια το τουρνουά, προσπάθησαν να προκριθούν στα τελικά 40 εκατομμύρια χρήστες.

Το Fortnite είναι ένα παιχνίδι για υπολογιστή και διαδραματίζεται ως εξής: οι 100 παίκτες αφήνονται σ' ένα νησί και όπου θα πρέπει να βρουν όπλα, να δημιουργήσουν υποδομές και να πολεμούν μεταξύ τους, μέχρι ένας ν' αναδειχθεί ένας νικητής.

Χρηματικά έπαθλα κέρδισαν και άλλοι ανήλικοι όπως ο 16χρονος Emil Bergquist Pedersen , γνωστός ως «Nyhrox» και ο 17χρονος David Wang που χρησιμοποιεί το όνομα «Aqua» , αφού κέρδισαν το έπαθλο των τριών εκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία duo.

Congratulations to @nyhrox and @aquaa, your 2019 #FortniteWorldCup Duos Finals Champions! pic.twitter.com/XFcmuZ4sHO

— Fortnite (@FortniteGame) July 27, 2019