Οι επιβάτες που επιβιβάζονται σε μια πτήση νοτιοδυτικών στη Φιλαδέλφεια ήταν έκπληκτοι και αμηχανία για να ανακαλύψουν ένα μέλος του πληρώματος θαλάμου στο θάλαμο εναέριας κυκλοφορίας.

Τη φωτογραφία και το βίντεο ανέβασε στο Twitter, η Βερόνικα Λόιντ, επιβάτης του αεροπλάνου, η οποία έγραψε «ονειρεύομαι;» μεταφέροντας την έκπληξη και την αμηχανία και άλλων επιβατών, που είδαν την αεροσυνοδό να... κρύβεται (;) στο ντουλάπι.

Η Λόντι είπε στο Fox News ότι ένιωθε αμήχανη βλέποντας την αεροσυνοδό να στριμώχνεται στο ντουλάπι χειραποσκευών για πάνω από δέκα λεπτά. «Νομίζω ότι προσπαθούσε να φανεί αστεία και να κάνει τους επιβάτες να γελάσουν» είπε προσπαθώντας να εξηγήσει ένα μάλλον κακό αστείο.

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU

