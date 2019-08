Μάλιστα το χαριτωμένο ζωάκι υπεβλήθη σε νάρκωση για να καταφέρουν οι πυροσβέστες να το απεγκλωβίσουν.

«Καταφέραμε και σώσαμε ένα ρακούν που είχε εγκλωβιστεί σήμερα, με τη βοήθεια του κέντρου Waltham Animal Control. Είχε σφηνώσει, όμως με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είναι πλέον ελεύθερο» έγραψε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ

