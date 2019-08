Πλησιάζουμε στο μεγάλο φινάλε του «Avengers: Endame»: οι Εκδικητές έχουν νικηθεί και ο Thanos χτυπάει τα δάχτυλά του για να εξαφανίσει τον μισό πληθυσμό της Γης λέγοντας: «Είμαι αναπόφευκτος». Cut, και μεταφερόμαστε στο εστιατόριο Takesabroso στη Βέρα Κρουζ του Μεξικού, όπου ο καλτ ιδιοκτήτης του λέει «Είμαι Takesabroso» και χτυπάει τα δάχτυλα α λα Thanos.

Αμέσως αρχίζει μια παρέλαση από τις σπεσιαλιτέ του εστιατορίου, που διαπιστώνουμε ότι περιλαμβάνουν και γύρο! Και όλα αυτά, ενώ ακούμε ένα dance remix του μουσικού θέματος των «Avengers» και ένας μικρός Thanos στην άκρη της οθόνης τα δίνει όλα στο χορό κουνώντας τον μωβ του πισινό...

Ναι, είναι αληθινό βίντεο αυτό που περιγράφουμε και μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια:

this is a real ad that a real restaurant in mexico made pic.twitter.com/WFCpy4WVcr

— Ben Shapiro Drinks Horse Piss (@goingonajournie) August 13, 2019