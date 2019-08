Μια οικογένεια που προετοίμαζε το δείπνο της στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ σοκαρίστηκε όταν βρήκε έναν ζωντανό βάτραχο στη σαλάτα που αγόρασε από κατάστημα στις 13 Αυγούστου.

Η οικογένεια Αλεν, είχε αγοράσει τη σαλάτα από το κατάστημα Pick 'n Save την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε να μοιραστούν το ... εύρημα στα social media.

Παρότι ο βάτραχος το... έσκασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Κάρλι Άλεν πήγε τη σαλάτα πίσω στο σουπερ μάρκετ κι αφού έδειξε το βίντεο στο προσωπικό, πήρε πίσω τα χρήματα του.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019