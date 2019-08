VIRAL

Πέντε χρόνια μετά από τη viral γκάφα του στα Όσκαρ του 2014 – όπου αντί να παρουσιάσει την ηθοποιό και τραγουδίστρια Ίντινα Μένζελ, είπε το δικής του έμπνευσης όνομα Αντέλ Ναζίμ – ο Τζον Τραβόλτα το ξανάκανε.

Στα μουσικά βραβεία (VMA) του MTV o ηθοποιός, αφού πρώτα αστειεύτηκε («Ελπίζω να μην τα ξανακάνω θάλασσα με κάποιο όνομα»), πήγε να δώσει το βραβείο Video Of The Year για το «You Need To Calm Down» όχι στη νικήτρια Τέιλορ Σουίφτ, αλλά σε μία από τις drag queens που στη συνόδευσαν στη σκηνή, τη Τζέιντ Τζολί.

John Travolta mistaking Jade Jolie for Taylor Swift. 👏DRAG 👏RACE 👏EXCELLENCE pic.twitter.com/zVLgsbHhD7 — Joey Nolfi (@joeynolfi) 27 Αυγούστου 2019

Για να είμαστε λίγο δίκαιοι με τον Τραβόλτα, η Τζολί είχε διακριθεί στην πέμπτη σεζόν του τάλεντ σόου «RuPaul's Drag Race» υποδυόμενη τη Σουίφτ. Ωστόσο, η στιγμή που πάει δειλά δειλά να της δώσει το βραβείο και καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος, είναι meme που θα μείνει στην ιντερνετική Ιστορία...