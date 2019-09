VIRAL

Μέσα σε ένα τρίμηνο η Disney κυκλοφόρησε δύο ριμέικ παλιότερων animation της, το «Aladdin» και το «The Lion King». Η βιομηχανία του πορνό απάντησε αμέσως με τον «Aladdick» και τώρα ήρθε η σειρά του «The Loin King» (σαν να λέμε «Ο Βασιλιάς των Λαγονίων»).

Πρόκειται για μία πορνό παρωδία και, σε αντίθεση με το ριμέικ της Disney που έμοιαζε live action αλλά δεν ήταν, το «The Loin King» είναι και παραείναι. Θα βρείτε ανθρώπους με κοστούμια ζώων (επιπέδου Απόκριες στα Jumbo) και όλα τα τραγούδια που αγαπήσατε από την πρωτότυπη ταινία. Εκτός αν σας πειράζει που το «Circle of Life» έγινε «Circle Jerk of Life» και το «Hakuna Matata»... «Hot Cum on my Tatas» (το αφήνουμε αμετάφραστο). Δείτε στη συνέχεια το (άνευ γυμνού) τρέιλερ στο YouTube, ενώ την ταινία θα πρέπει να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της παραγωγού WoodRocket.

Πρέπει πάντως να δώσουμε bonus πόντους για το politically correct του πράγματος (στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται μαύροι ηθοποιοί, όπως φρόντισε να κάνει και η Disney με τις φωνές στην πρόσφατη ταινία), αλλά και για τον Elton Dong, την πορνό εκδοχή του Elton John, που κάνει γκεστ εμφανίσεις και ανεβάζει το επίπεδο.