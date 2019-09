VIRAL

Η Apple παρουσίασε χθες το νέο iPhone και η βασική σχεδιαστική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα είναι οι κάμερες στο πίσω μέρος: δύο για το iPhone 11 και τρεις για το iPhone 11 Pro και Pro Max. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή κατεύθυνσης από το λιτό ντιζάιν στο οποίο μας είχε συνηθίσει η Apple όλα αυτά τα χρόνια, η οποία όπως είναι φυσικό δεν έμεινε ασχολίαστη.

Στο Twitter στήθηκε... πάρτυ, καθώς οι κάμερες των νέων iPhone σε όλους θύμιζαν κάτι διαφορετικό: σε κάποιους fidget spinner, σε άλλους μάτια κουζίνας, σε άλλους μέχρι και... Πόκεμον. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Μπάλα του μπόουλινγκ

Τον «κακό» των κόμικς Brainiac

This camera reminds me of Brianiac pic.twitter.com/NLErMWXdeh — Fani Baba (@Ex_Jedi666) 10 Σεπτεμβρίου 2019

To fidget spinner!

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

iPhone 11 Pro cameras straight up look like Philips Shaver!#AppleEvent #iPhone11 pic.twitter.com/gMDFwI9JkB — Rahul singh (@Rahulsingh_fact) 10 Σεπτεμβρίου 2019

Τα τέρατα με τις κίτρινες στολές από την ταινία «Μπαμπούλας Α.Ε»

I thought this looked familiar #iPhone11 pic.twitter.com/zJdXvNAPWE — ᴍ ᴛʜᴇ sᴘʀɪᴛᴇ ᴇɴᴛʜᴜsɪᴀsᴛ (@hobispriite) 10 Σεπτεμβρίου 2019

Τα κουκλάκια Furby

I knew this new #iPhone11 reminded me of something pic.twitter.com/UaHmpH5366 — Tony Shepherd (@tonysheps) 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ακόμη και τον Πίκατσου

Μάτια αράχνης

Τους πράσινους εξωγήινους από τα «Toy Story»

La caméra de l'iPhone 11 je la vois comme ça #iPhone11 #AppleEvent pic.twitter.com/KnnZG5m0n8 — Val (@Valentiin_Cssn) 10 Σεπτεμβρίου 2019

Και, τέλος, μάτια κουζίνας