VIRAL

Είτε ανήκετε σε αυτούς που ανακάλυψαν το Ίντερνετ όταν οι μηχανές αναζήτησης ήταν το WebCrawler, το Lycos και το Altavista είτε γεννηθήκατε με ένα... smartphone στο χέρι, θα έχετε σίγουρα διαπιστώσει ότι στο Ίντερνετ υπάρχουν ιστοσελίδες για ΤΑ ΠΑΝΤΑ (όχι τα *πάντα* αλλά και γι' αυτά, εννοείται).

Διαβάζοντας για τις 10 ιστοσελίδες που ακολουθούν, είναι σίγουρο ότι θα σκεφτείτε με τη σειρά: α) γιατί δεν τις ήξερα μέχρι τώρα; β) γιατί δεν τις έχω βάλει ήδη στους σελιδοδείκτες; (ή στα bookmarks, όπως αγαπάτε).

Θέλετε να μάθετε ακριβώς πόσες ώρες θα χρειαστείτε για να δείτε όλα τα επεισόδια μιας σειράς; Την απάντηση θα τη βρείτε εδώ.

Το ίδιο ακριβώς υπάρχει και για βιβλία. Αφού σας χρονομετρήσει βάζοντάς σας να διαβάσετε μία παράγραφο, αυτή η ιστοσελίδα θα σας ενημερώσει πόσο θα σας πάρει για να διαβάσετε πάνω από 12 εκατ. βιβλία.

To Does The Dog Die δεν θα σας πει μόνο αν πεθαίνει ο σκύλος στην ταινία / σειρά / βιβλίο / video game που σας ενδιαφέρει, αλλά θα σας πληροφορήσει σχετικά με οτιδήποτε μπορεί να σας στεναχωρήσει ή ενοχλήσει.

Ποιο είναι το μάξιμουμ καφεΐνης που επιτρέπετε να καταναλώσετε σε μια μέρα; Ποια δόση είναι θανατηφόρα; Εισάγετε το ρόφημα/ποτό, το βάρος σας και παίρνετε την απάντηση εδώ.

Όλα τα Wi-Fi passwords όλων των αεροδρομίων του κόσμου βρίσκονται εδώ.

Τι στο καλό θα φάτε σήμερα; Εδώ θα κλικάρετε τα υλικά που έχετε στο ψυγείο ή στα ντουλάπια σας και θα πάρετε ιδέες και συνταγές.

Ένα ακόμη υπερχρήσιμο σάιτ για φαγητό, καθώς θα σας ενημερώσει πόσο μπορείτε να διατηρήσετε οποιοδήποτε τρόφιμο στο ντουλάπι, το ψυγείο ή την κατάψυξη, με ανοιγμένη ή κλειστή συσκευασία.

Εδώ θα μάθετε ακριβώς τι ώρα πρέπει να σας πάρει ο ύπνος για να ξυπνήσετε ξεκούραστοι. Όχι, δεν υπολογίζει 8ωρο, αλλά μετράει κύκλους ύπνου. Π.χ για να ξυπνήσεις στις 7 το πρωί θα πρέπει να σε πάρει ο ύπνος στις 10 το βράδυ, στις 11.30 ή στη 1.00 τα ξημερώματα.

Επιλέξτε εδώ το μυ ή την ομάδα μυών που θέλετε να γυμνάσετε, και αμέσως θα σας προταθούν ασκήσεις με βίντεο.

Εδώ θα μάθετε να παίζετε στην κιθάρα οποιοδήποτε τραγούδι σας αρέσει, ακόμη κι αν είστε άσχετοι. Μπορείτε επίσης να δώσετε βίντεο από το YouTube και να πάρετε τα ακόρντα του!