Ο λόγος για τον Όσκαρ Λούνταλ, ο οποίος από τον φόβο του κόντεψε να πηδήξει από την βάρκα του όταν είδε αυτό το περίεργο ψάρι, με τα τεράστια μάτια. Όπως αποδείχθηκε, αυτό το πλάσμα είναι ένα είδος κοκκινόψαρου, ζει σε βαθιά νερά και έχει μακρινή σχέση με τους καρχαρίες.

Ο λόγος που έχει μεγάλα μάτια είναι το βάθος στο οποίο ζει που επικρατεί πλήρες σκοτάδι και του χρησιμεύουν για να αντανακλά το φως, όπως κάνουν οι γάτες.

Ο 19χρονος άνδρας το ψάρεψε κοντά στο νησί Αντόγια στην Νορβηγία χρησιμοποιώντας σκουμπρί ως δόλωμα.

«Ήταν πραγματικά εκπληκτικό! Δεν έχω ξανά δει κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Φαινόταν πολύ περίεργο και θύμιζε λίγο δεινόσαυρο. Δεν ήξερα τι ήταν αλλά ο συνάδελφός μου το αναγνώρισε».

Το ψάρι δεν επιβίωσε μόλις το έβγαλαν από το νερό λόγω της ξαφνικής αλλαγής της πίεσης. Ο Λουντάλ το πήρε σπίτι για να το μαγειρέψει.

«Παρά την άσχημη εμφάνισή του, ήταν πολύ γευστικό».

