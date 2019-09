Ο πρόεδρος της Ρωσίας προσφέρθηκε, να βοηθήσει, όπως είπε, τη Σαουδική Αραβία να προστατέψει τους πολίτες της και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις πουλώντας τους S-400.

Τις δηλώσεις έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Ιράν, Χασάν Ρουχανί και τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων πως υπαίτια για τις επιθέσεις με drones στην Aramco είναι η Τεχεράνη.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Σαουδική Αραβία να προστατέψει τους πολίτες της. Και πρέπει να κάνουν την έξυπνη επιλογή που έκανε το Ιράν, να αγοράσει τους S-300, όπως ο κ. Ερντογάν αγόρασε τους πιο εξελιγμένους S-400. Αυτά τα συστήματα μπορούν να προστατέψουν τη Σαουδική Αραβία από οποιαδήποτε επίθεση», είπε ο Πούτιν απαντώντας στον Τραμπ που έγραψε στο Twitter πως οι ΗΠΑ είναι οπλισμένες.

«Ο πετρελαϊκός εφοδιασμός της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τον ένοχο, είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι με βάση τις επαληθεύσεις, αλλά περιμένουμε από το Βασίλειο να μας πει ποιος πιστεύει ότι είναι ο ένοχος αυτής της επίθεσης και υπό ποιους όρους θα δράσουμε!», έγραψε ο Τραμπ.

Η τοποθέτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε τον Χασάν Ροχανί να γελάσει, καθώς επίσης και Ιρανούς αξιωματούχους όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Τζαβάντ Ζαρίφ.

Putin advises Saudis to purchase S-400s to prevent future possible attacks while Iran’s Rouhani and Zarif cannot stop laughing in Ankara summit pic.twitter.com/qoFUdCrJ7t

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 17 Σεπτεμβρίου 2019