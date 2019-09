Ο λόγος για την 18χρονη Χάλεϊ Φαμ, η οποία βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη και περιγράφει στο βίντεο που δημοσίευσε πριν από μερικές ημέρες, τους λόγους που δεν αξίζει κανείς να έρθει στη χώρα μας, αλλά και στο συγκεκριμένο νησί των Κυκλάδων.

Η νεαρή YouTuber «θάβει» το νησί και συστήνει στο κοινό της να μην έρθει στην Ελλάδα επειδή η χώρα μαστίζεται από οικονομική κρίση και επειδή δεν περνάς καλά.

«Σας συνιστώ έντονα να μην πάτε στην Ελλάδα. Όχι μόνο ζορίζονται οικονομικά, όπως και η κυβέρνησή τους, αλλά γενικά δεν περνάς ωραία». Όσο για το ελληνικό νησί που επέλεξε για τις διακοπές της, τη Σαντορίνη, η 18χρονη λέει: «Δεν έχει τίποτα να κάνεις εκεί, δεν υπάρχει παραλία, είναι απλά ένας γκρεμός. Στα σοκάκια δεν μπορείς να περπατήσεις από την πολυκοσμία». Η νεαρή εξηγεί ότι το νησί δεν έχει καμία σχέδη με τις φωτογραφίες που είχε δει στο Instagram.

My fellow Greeks on this app need to watch this. This dumbass, privileged, entitled, spoiled, girl named Haley Pham had some words to say about Greece. I’m not even going to explain how dumb and bad she’s making herself look, y’all can listen to this and make your own opinion. pic.twitter.com/kpHYQUlaFu

— Theodoros Mazarakos 🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@SpartanScotsman) September 23, 2019