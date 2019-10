Η πρώτη φορά που είδε τον Μπρους Μπάνερ – Μαρκ Ράφαλο να μεταμορφώνεται σε Χουλκ και να κάνει σαματά, είναι κάτι που μάλλον δεν θα ξεχάσει ποτέ η 2χρονη Κλάρα, κόρη του Ιρλανδού κωμικού Πάντι Ραφ.

Παρακολουθώντας την ταινία «Avengers» με μια κούκλα του Σπάιντερμαν δίπλα της και τρώγοντας τσιπς, η μικρή είχε μια εκπληκτική αντίδραση φωνάζοντας «όχι» και κουνώντας το δάχτυλο στον Χουλκ που έσπαγε ό,τι έβρισκε μπροστά του, ενώ στο τέλος έμεινε με το στόμα ανοιχτό, σαν να απορούσε με το θράσος του!

My 2 yr old daughter’s reaction to seeing the Hulk go bananas for the first time 😂 pic.twitter.com/0lK0PbGWXi

— Paddy Raff (@paddyraffcomedy) 9 Οκτωβρίου 2019