Αυτή όμως η πτήση από Σικάγο στη Βαλτιμόρη ήταν γεμάτη... περιπέτεια!

Η πτήση άρχισε επεισοδιακά όταν ένας επιβάτης έκανε εμετό στα μαλλιά μιας γυναίκας που καθόταν μπροστά του. Το «επεισόδιο» ανέβασε στο Twitter μία άλλη επιβάτης, η Κάσιντι Σμιθ. Ανάρτησε ένα βίντεο από το αεροπλάνο, που έδειχνε μία αεροσυνοδό να προσπαθεί να βοηθήσει την γυναίκα να καθαρίσει τα μαλλιά της.

A drunk guy THREW UP in this poor girls hair 🤮 pic.twitter.com/wvaysFCKwg

— Cassidy Smith (@Cassidy44) October 8, 2019