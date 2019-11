VIRAL

Αν λοιπόν ανήκετε σε αυτούς που ενθουσιάζονται με τα Χριστούγεννα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Heart extra Xmas, αποφάσισε, 51 ημέρες πριν από Χριστούγεννα να παίζει ΜΟΝΟ χριστουγεννιάτικα τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Χωρίς εκπομπές, χωρίς ειδήσεις, μόνο All I Want For Christmas Is You, Last Christmas και στη χειρότερη.. Justin Bieber .