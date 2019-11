Οι εξωφρενικές απαιτήσεις της μικρούλας από το Λος Άντζελες περιλαμβάνουν το τελευταίο μοντέλο του iPhone, ένα MccBook, σαγιονάρες Gucci, τσαντάκι Chanel, μακιγιάζ και μετρητά!

Ο πατέρας της μικρής πόσταρε το γράμμα της μικρής στο Twitter και έγινε χαμός.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda

— @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019