VIRAL

Τις φωτογραφίες που -φυσικά- έγιναν viral ανέβασε στο Twitter μία σοκαρισμένη επιβάτιδα, η Μελίσα Θέρμιντορ, γράφοντας ότι ο επιβάτης, εξαιρετικά χαλαρός, άρχισε να βουρτσίζει τα δόντια του και μετά έφτυσε στην αποβάθρα!

Disgusting behaviour at #Euston station this morning. Packed platform and this man starts brushing his teeth and spits repeatedly on the platform. pic.twitter.com/9rrqDc32Oz — Melissa Therms 👩🏽‍💻 (@MelissaTherms) November 20, 2019

Το Twitter «ξετίναξε» τον τύπο, προτείνοντάς του αρχικά να ξυπνάει «απλώς τρία λεπτά νωρίτερα».

Oh for god's sake! Why can't people just wake up 3 minutes earlier? — selective fish passage system (@animaloftheweek) November 20, 2019

«Εύχομαι να πέσουν τα δόντια του» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος αναρωτιέται αν τον έκραξαν οι υπόλοιποι επιβάτες του τρένου. Η Μελίσα ωστόσο απαντά ότι -προς έκπληξή της- κανείς δεν του είπε τίποτα για αυτό που έκανε.

I hope his teeth fall out. — Doggerel (@gleads) November 20, 2019

please tell me someone confronted him??? — Lucy Pasha-Robinson (@LucyPasha) November 20, 2019