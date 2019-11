Το απίθανο περιστατικό συνέβη στη Χρυσή Ακτή της Φλόριντα και περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία όταν είδαν ένα αυτοκίνητο να κάνει συνεχόμενους κύκλους σε όπισθεν.

Το απίστευτο πάντως ήταν ότι μόλις οι αστυνομικοί κοίταξαν μέσα από το παράθυρο είδαν ένα μαύρο Λαμπραντόρ να κάθεται στη θέση του οδηγού.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο σκύλος, ο οποίος ονομάζεται Μαξ κατάφερε με κάποιο τρόπο να αλλάξει ταχύτητα και βάλει όπισθεν, ενώ ταυτόχρονα είχε κλειδώσει και τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έξω απ' αυτό.

Ο οδηγός είχε αφήσει αναμμένο το αυτοκίνητο και είχε βγει για λίγο έξω από αυτό για να διαπιστώσει τι γίνεται όταν κατάλαβε ότι πήρε λάθος στροφή.

Τελικά το αυτοκίνητο σταμάτησε αφού προηγουμένως πήρε παραμάζωμα ένα γραμματοκιβώτιο, έναν κάδο σκουπιδιών και μερικά τούβλα, με αποτέλεσμα το όχημα να πάθει κάποιες μικροζημιές.

Η Αν Σίμπολ μία γείτονας που είδε την «τρελή» πορεία του οχήματος δήλωσε στο WPTV-TV, «Αναρωτήθηκα, τι κάνει; Όταν είδα το σκύλο να βγαίνει από το αυτοκίνητο, κουνώντας την ουρά του. Λέω, “εντάξει, καλή οδήγηση”».

Όπως είπε η αστυνομία ο Μαξ είναι καλά στην υγεία του και χαρούμενος.

Florida dog puts owner's car in reverse, drives in circles by himself: https://t.co/3Gpi7tZtSt pic.twitter.com/OizK04i8uj

— NBC DFW (@NBCDFW) November 22, 2019