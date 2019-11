Ο δημοσιογράφος, που ειδικεύεται σε ψεύτικες αναγγελίες θανάτου γνωστών προσωπικοτήτων μέσω πλαστών λογαριασμών στα social media, δημοσίευσε σε ψεύτικο προφίλ στο Twitter που φαίνεται να ανήκει στον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή την είδηση ότι «ο Α. Οτζαλάν έχει πεθάνει».

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο λογαριασμός @AStefanisGR αποτελεί ψεύτικο προφίλ, επομένως και οι ειδήσεις που αναρτώνται σε αυτόν είναι παραπλανητικές και ανυπόστατες (fake news).

This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti.

— Αλκιβιάδης Στεφανής (@AStefanisGR) November 26, 2019