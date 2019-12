Ο αστροναύτης, Λούκα Παρμιτάνο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού απεικόνισε τις Κυκλάδες και την Κρήτη.... ανάποδα από το διάστημα.

Η απόκοσμη πραγματικά αυτή εικόνα περιγράφεται από τον ίδιο τον αστροναύτη ως εξής: «Η αντανάκλαση του ήλιου αναδεικνύει την αλληλεπίδραση της θάλασσας με τη γη».

Il riflesso del sole evidenzia l’interazione tra mare e terra.

The sun glint highlights the interaction between sea and land. #MissionBeyond pic.twitter.com/TbSZRo0JEz

— Luca Parmitano (@astro_luca) December 8, 2019