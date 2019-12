«Υπάρχουν αισθητήρες στην δεξαμενή του Μιγκέλ που ενεργοποιούνται όταν παράγει ηλεκτρισμό και μετατρέπουν την ενέργεια σε φως για το δέντρο μας», εξηγεί η Κίμπερλι Χερτ, υπάλληλος του ενυδρείου.

Κάθε μέρα επισκέπτες συρρέουν στο ενυδρείο για να δουν τον Μιγκέλ και τα «ηλεκτρικά του κόλπα». Ο Μιγκέλ έχει και δικό του προφίλ στο Twitter!

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019