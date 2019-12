VIRAL

Είναι ο απόλυτος σταρ των ιντερνετικών memes και GIFs τον τελευταίο μήνα, και έρχεται από τη Star Wars σειρά «The Mandalorian» του Disney+. Είναι ο Baby Yoda (αυτό είναι το ανεπίσημο όνομά του, στη σειρά αναφέρεται ως The Child), ένα εξωγήινο μωρό... 50 ετών με μεγάλες ικανότητες στη Δύναμη.

Από τις 12 Νοεμβρίου που εμφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς όλοι άρχισαν να ζητούν και να αναζητούν κούκλες Baby Yoda για χριστουγεννιάτικο δώρο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Ο λόγος; Επειδή η Disney ήθελε να αποφύγει τα spoilers και να κρατήσει μυστική την ύπαρξη του Baby Yoda, είχε προγραμματίσει την παραγωγή παιχνιδιών αλλά δεν την είχε βάλει μπροστά.

Το αποτέλεσμα είναι να μην προλαβαίνει κανένας λούτρινος ή πλαστικός Baby Yoda να βρεθεί κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο· τα περισσότερα παιχνίδια θα βρίσκονται στα καταστήματα την άνοιξη. Γι αυτό και ο Τζίμι Κίμελ παρουσίασε στην εκπομπή του ένα βίντεο για ανυπόμονους φαν, που εξηγεί πώς να φτάξουν τη δική τους κούκλα Baby Yoda. Θα χρειαστούν μία κανονική κούκλα Yoda, μια καφέ χαρτοπετσέτα και έναν... φούρνο μικροκυμάτων.

Η προειδοποίηση «Don't try this at home» είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη...