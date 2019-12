VIRAL

Δεν φτάνει που όταν διαβάζουμε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας σε αυτό τον κόσμο αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε αν έχουμε μεταβεί σε κάποια εναλλακτική πραγματικότητα, σε μια άλλη, παράλληλη διάσταση και δεν το έχουμε καταλάβει. Τώρα ήρθαν και οι τρεις βραβευμένες οφθαλμαπάτες του 2019 (από το Best Illusion Of The Year Contest) που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και που επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μας.

1o βραβείο: Οφθαλμαπάτη διπλού άξονα (Frank Force)

Βλέπουμε το σύμβολο του ιχθύ, το οποίο αρχίζει να περιστρέφεται. Η δομή του αρχίζει να δείχνει πιο περίπλοκη και φαίνεται ότι περιστρέφεται όχι μόνο γύρω από έναν κάθετο άξονα, αλλά ταυτόχρονα και γύρω από έναν οριζόντιο. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Παρατηρείστε πώς στο παρακάτω βίντεο ο εγκέφαλός σας «κλειδώνει» όταν του παρουσιάζουν τον κάθετο άξονα, και νομίζει ότι η κίνηση έχει αλλάξει όταν του παρουσιάζουν τον οριζόντιο. Κι όμως, η κίνηση είναι η ίδια σε όλη τη διάρκεια του βίντεο.

2ο βραβείο: Αλλάξτε το χρώμα (Haruaki Fukuda)

Θα πιστεύατε ποτέ ότι ο εγκέφαλός σας αλλάζει τα χρώματα των αντικειμένων ανάλογα με τη φορά της κίνησής τους; Κι όμως! Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε πράσινες και κόκκινες τελίτσες να κινούνται από πάνω προς τα κάτω. Αν όμως συγκεντρωθείτε και προσπαθήσετε να δείτε τις τελίτσες να κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά, θα διαπιστώσετε ότι έχουν γίνει κίτρινες! Θέλει λίγη προσπάθεια στην εστίαση, αλλά αξίζει τον κόπο. Δοκιμάστε να εστιάσετε στην τελευταία γραμμή κάτω κάτω και αναζητήστε κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά.

3ο βραβείο: Η οφθαλμαπάτη των περιστρεφόμενων κύκλων (Ryan E.B. Mruczek, Gideon Paul Caplovitz)

Εδώ θα διαπιστώσετε πώς κάποια κινούμενα αντικείμενα φαίνεται να αλλάζουν ή να κατευθύνουν την κίνηση ενός άλλου, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ένας μικρός κύκλος στο κέντρο της οθόνης κάνει συνεχώς την ίδια μικρή κυκλική κίνηση, ενώ τέσσερις μεγαλύτεροι κύκλοι γύρω του κινούνται και μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο μικρός κύκλος πηγαίνει πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, ή ακολουθεί πορεία τριγώνου. Χρειάστηκε να βάλουμε τα χέρια μας στην οθόνη και να κρύψουμε τα πάντα γύρω από τον μικρό κύκλο προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι δεν αλλάζει η πορεία του.