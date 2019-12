Ιδιοκτήτης κατσαρίδας της οικογένειας των Βλαβεριδών, που προέρχεται από τη ζούγκλα της Νότιας Αμερικής, απευθύνθηκε στους ειδικούς για να σώσει το ζωάκι του, όταν κινδύνεψε η ζωή του.

Η κατσαρίδα του άνδρα που ζει στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας, παρουσίασε επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της και μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο.

Σύμφωνα με το Russia Today, η κατσαρίδα που ανήκει στο είδος Archimandrita και που φτάνει τα οκτώ εκατοστά όταν ενηλικιωθεί παρουσίασε επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της αφού το «κουκούλι» στο οποίο αναπτύσσονται τα αυγά δεν βρισκόταν μέσα στο σώμα της.

It would have been much easier to buy a new cockroach, but the owner didn’t give up on his pet & took it to a vet

