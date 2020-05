VIRAL

«Πριν από πολύ καιρό, σε ένα γαλαξία πολύ, πολύ μακρινό…» οι ταινίες Star Wars ήταν κάτι ιερό, σπάνιο και πολύτιμο για τους φανατικούς τους φίλους. Οι τρεις πρώτες προβλήθηκαν το 1977, το 1980 και το 1983. Μέχρι τη δεύτερη τριλογία (1999, 2002, 2005), όσοι ήθελαν να πάρουν τη δόση τους από Λουκ Σκαϊγουόκερ και Νταρθ Βέιντερ έλιωναν τις βιντεοκασέτες, διάβαζαν τα βιβλία και τα κόμικς, έπαιζαν τα σχετικά βιντεοπαιχνίδια.

Aπό το 2012 που η Disney αγόρασε τη Lucasfilm του Τζορτζ Λούκας, το εργοστάσιο Star Wars έβαλε τις μηχανές στο φουλ: σειρά κινουμένων σχεδίων (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, Star Wars: The Clone Wars), μία νέα ταινία κάθε χρόνο, live action σειρές στο επερχόμενο Disney+, θεματικά πάρκα α λα Disneyland... Και παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 για να έχεις ένα αξιοπρεπές παιχνίδι Star Wars έπρεπε να διαθέτεις μπάρμπα όχι στην Κορώνη, αλλά στο Αμέρικα. Σήμερα βρίσκεις τον Χαν Σόλο και το διαστημόπλοιό του ακόμη και στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς.

Η Star Wars Day και η Θάτσερ

Από το 2015 έως το 2020 είδαμε μια νέα τριλογία, δύο spinoff ταινίες και μια πολύ καλή τηλεοπτική σειρά, το «The Mandalorian». Και έπεται συνέχεια. Σήμερα, 4η Μαΐου, οι φαν γιορτάζουν τη Star Wars Day. Η ημερομηνία επιλέχθηκε λόγω παρήχησης με μια κλασική ατάκα από τις ταινίες: το «May the Fourth be with you» ακούγεται σαν την ευχή «May the Force be with you» των ιπποτών Τζεντάι.

Η πρώτη εμφάνιση του συγκεκριμένου λογοπαίγνιου, ωστόσο, συνδέεται με τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ – περισσότερο Νταρθ Βέιντερ παρά Τζεντάι, μεταξύ μας. Στις 4 Μαΐου του 1979 η Θάτσερ ανέλαβε τα καθήκοντά της ως πρωθυπουργός της Αγγλίας και το Συντηρητικό Κόμμα δημοσίευσε στην εφημερίδα The London Evening News την εξής συγχαρητήρια καταχώρηση: «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations». Δύο χρόνια μετά το πρώτο Star Wars και ένα πριν από το σίκουελ «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», μέχρι και οι Τόρις είχαν κολλήσει το μικρόβιο…

Χωρίς να αμφισβητούμε το γεγονός ότι το Star Wars γεννήθηκε στο μυαλό του Τζορτζ Λούκας (γι' αυτό και τον συγχωρούμε για τα τρία κάκιστα πρίκουελ που γύρισε), με κάποια πράγματα που βλέπουμε γύρω μας αρχίζουμε και αμφισβητούμε την πρωτοτυπία των ιδεών του. Δείτε κι εσείς τις 10 φωτογραφίες που ακολουθούν για να διαπιστώσετε ότι το σύμπαν του Star Wars δεν είναι τόσο.... εξωγήινο όσο νομίζατε.