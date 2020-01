VIRAL

Όσοι δε έχουν γάτα και προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή και την εύνοια αυτού του μικρού, χαριτωμένου αλλά, κατά την έρευνα πάντα, μπλαζέ ζώου, μάλλον είναι άθεοι.

Τάδε έφη το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, βάσει των δεδομένων από 2.000 άτομα που έλαβαν μέρος στη μελέτη και αυτά τα συμπεράσματα συσχετίζονται με την κοινωνικοποίηση.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η Daily Mail, ο επικεφαλής της έρευνας, ονόματι Samuel Perry, υποστηρίζει πως άλλοι άνθρωποι αναζητούν την επικοινωνία στη θρησκεία και την εκκλησία και άλλοι στα ζώα.

«Αποκτούμε κατοικίδια γιατί αγαπάμε τη συντροφιά τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν με μας» είπε ο καθηγητής και πρόσθεσε «τρόπον τινά είναι ένα υποκατάστατο στην ανθρώπινη επικοινωνία».

«Οι άνθρωποι που πιστεύουν πολύ και εκκλησιάζονται είναι ήδη αρκετά συσχετισμένοι με τους ανθρώπους, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ένα κατοικίδιο» είπε επίσης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι γάτες φέρονται σαν… μικροί θεοί και ότι διαρκώς αποζητούν προσοχή. Στο τέλος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή, οι ιδιοκτήτες τους καταλήγουν να τις υπηρετούν.

Βάσει αυτής της λογικής, η ενασχόληση με τις απαιτητικές γάτες ικανοποιεί αυτές τις συναισθηματικές ανάγκες, που άλλοι εκπληρώνουν με τη θρησκεία.

Για την ιστορία, η έρευνα δημοσιεύτηκε στο ειδικό επιστημονικό περιοδικό για θέματα θρησκείας, Journal for the Scientific Study of Religion.