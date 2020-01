Ο Deyvi Andrade «πιάστηκε» από τις κάμερες του γηπέδου στο Εκουαδόρ την ώρα που φιλούσε την ερωμένη του και η εικόνα τους προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη.

Μόλις όμως κατάλαβε τι συμβαίνει, ο Deyvi απομακρύνθηκε από τη συνοδό του, με αποτέλεσμα η στάση του να κινήσει υποψίες.

Το… ψέμα του αποκαλύφθηκε και ο Deyvi παραδέχθηκε μέσω των social media ότι απάτησε την αγαπημένη του.

«Εάν ήταν μια γυναίκα στη θέση μου τι θα κάνατε; Πολλά βίντεο κυκλοφορούν με άπιστες γυναίκες αλλά κανείς δεν τις κορόιδεψε τόσο όσο εμένα. Πρόκειται να υπερασπιστώ την τιμή μου σαν άντρας μέχρι τέλους. Κανείς δεν θα καταστρέψει την εικόνα μου. Αυτές οι γυναίκες που με κριτικάρουν ξέρω πως έχουν επίσης απατήσει αλλά συνεχίζουν να με σχολιάζουν» σχολίασε μεταξύ άλλων και ζήτησε από τη γυναίκα του να τον συγχωρήσει.

