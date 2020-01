VIRAL

Συγκεκριμένα σε φωτογραφίες που βγήκαν σε συναντήσεις που είχε στο γραφείο της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος που την κατέστησε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας, εντύπωση προκάλεσε μία κούπα, την οποία η νέα πρόεδρος χρησιμοποιεί ως μολυβοθήκη και η οποία γράφει «Notorious RBG».

Η κούπα αναφέρεται στην εμβληματική δικαστικό των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ και μόλις έγινε αντιληπτή προκάλεσε αρκετά θετικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Η πρώτη γυναίκα #ΠτΔ Αικατερίνη #Σακελλαρόπουλου έχει κούπα της Δικαστή Ruth Bader Ginsburg στο γραφείο της. Από μένα είναι «Ναι». #μετηνπροεδρο #europeisawoman pic.twitter.com/iH0nHgC6tC — Nicolas Vasilakis (@nnvasilakis) January 22, 2020

Κούπα RBG πάνω στο γραφείο της Σακελλαροπούλου, πάρα πολύ φίλη μου pic.twitter.com/dPLyBB4iD8 — Natali Tenenbaum (@meta_capsule) January 22, 2020

Η μόλις 1.55 ύψους Γκίνσμπεργκ θεωρείται ως η «φιλελεύθερη» δικαστής των ΗΠΑ, γνωστή για τις μάχες της απέναντι στις φυλετικές διακρίσεις και εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα της ακόμα και σήμερα σε ηλικία 86 ετών.

Ακόμα είναι γνωστή και η κόντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων την είχε καλέσει να παραιτηθεί ως ακατάλληλη για τη θέση της στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ποια είναι η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ

Η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ (RBG) γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1933 σε μία φτωχή γειτονιά στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, όπου γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγο της, τον Μάρτιν Γκίνσμπεργκ, όπου ένα μήνα μετά την αποφοίτηση της παντρεύτηκαν. Το 1955 γέννησε και την πρώτη κόρη τους.

Το 1956 παρακολούθησε την Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όντας μία από τις εννιά γυναίκες σ’ ένα σύνολο 500 ανδρών.

Αφού αποφοίτησε από το Χάρβαρντ και στην αρχή της καριέρας της ως δικηγόρος δυσκολεύτηκε να βρει εργασία. Το 1960 ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Φέλιξ Φράνκφερτερ της αρνήθηκε μία διοικητική θέση λόγω του φύλου της, ενώ στην πρώτη της θέση ως καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Ράτγκερς, ενημερώθηκε ότι θα πληρώνεται λιγότερα σε σχέση με τους άνδρες συνάδελφούς της καθώς ο άνδρας της είχε μία καλά αμειβόμενη θέση εργασίας.

Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών

Η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ από τα νεανικά της χρόνια ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και υπέρ της ισότητας των δύο φύλων, αφού είχε βιώσει και στο χώρο εργασίας της, τις ανισότητες που ίσχυαν εκείνη την περίοδο στην αμερικάνικη κοινωνία.

Στην κατεύθυνση αυτή το 1970 υπήρξε συνιδρύτρια του νομικού περιοδικού «Women’s Rights Law Reporter», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο νομικό περιοδικό στις ΗΠΑ, που επικεντρωνόταν στα δικαιώματα των γυναικών, ενώ από το 1972-1980 δίδαξε στο Κολούμπια, όπου έγινε η πρώτη μόνιμη γυναίκα καθηγήτρια.

Ακόμα συνυπέγραψε το πρώτο νομικό βιβλίο με υποθέσεις φυλετικού διαχωρισμού. Επίσης σε πολλές υποθέσεις όπου εμφανιζόταν διαχωρισμοί μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν πρωτοπόρος προσπαθώντας πάντα να μείνει πιστή στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων, ενώ σε πολλές εξ αυτών ανέλαβε αμισθί.

Δεύτερη γυναίκα στον Ανώτατο Δικαστήριο

Στις 10 Αυγούστου του 1993 διορίστηκε από τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποτελώντας τη δεύτερη γυναίκα που υπήρξε στο συγκεκριμένο πόστο. Μάλιστα από τη συνταξιοδότηση της πρώτης γυναίκας Σάντρα Ντέι Ο’Κόνορ το 2006 και μέχρι το διορισμό της επόμενης γυναίκας της Σόνια Σοτομαγιόρ ήταν η μοναδική γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Από το 2010 αποτελεί τη γηραιότερη δικαστή, ενώ παρά τις φήμες ότι θα αποχωρήσει λόγω και της επιβαρυμένης υγείας της, υποστήριξε ότι θα συνεχίσει στο ρόλο της.

Ακόμα εμβληματικό σημείο στη ζωή της, αποτελεί το γεγονός ότι έχει καταφέρει να νικήσει τέσσερις φόρες την επάρατη νόσο, καθώς έχει αντιμετωπίσει τέσσερις καρκίνους.

Το 2018 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση δύο καρκινικών οζιδίων από τον αριστερό πνεύμονά. Το 1999 έκανε θεραπεία για καρκίνο του παχέος εντέρου και 10 χρόνια αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας.

Έχε δεχτεί αρκετές διακρίσεις αφού το 2009 συμπεριλήφθηκε στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του «Forbes», το 2012 ήταν ένα από τα πρόσωπα του περιοδικού «Glamour» και το 2015 βρέθηκε ανάμεσα στα 100 πρόσωπα της χρονιάς του περιοδικού «Time».

Η ζωή της έγινε βιβλίο και ταινία

Ο μύθος και η κληρονομιά της άρχισαν να «απογειώνονται» από το 2006 και μετά όταν αποσύρθηκε από το δικαστικό σώμα η Ο’Κόνορ. Έτσι δημιουργήθηκε και το meme «Notorious RBG», από μία φοιτήτρια νομικής, ενώ το 2015 εκδόθηκε το βιβλίο «Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg», το οποίο έγινε και best seller, ενώ η ζωή της έχει γίνει και ταινία όπως στο ντοκιμαντέρ «RBG» και στην ταινία «On the Basis of Sex» του 2018.

Μάλιστα πρόσφατα η «τρομερή RBG», όπως είναι ευρύτερα γνωστή, η 86χρονη φιλελεύθερη δικαστής επιβεβαίωσε τη θέση της ως είδωλο και διασημότητα τη βραδιά απονομής των βραβείων στη Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια συγκεντρώνοντας περισσότερες ψήφους από την παγκόσμια πρωταθλήτρια του τένις, Σερένα Γουίλιαμς και τον επαγγελματία παλαιστή της WWE Ρόμαν Ρέινς και άλλους υποψήφιους.