Ο 62χρονος από την Αριζόνα έντυσε τον ψεύτικο σκελετό και βρισκόταν στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Για... κακή του τύχη ένας παρατηρητικός αστυνομικός αποφάσισε να τον σταματήσει για έλεγχο.

Τότε διαπίστωσε πως στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο σκελετός ντυμένος με καπέλο και δεμένος με ένα κίτρινο σχοινί. Στον 62χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020