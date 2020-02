Για άλλη μια φορά έγινε θέμα συζήτησης η... έντονη και διαρκείας χειραψία του Μαρσέλο Ρέμπελο ντε Σόουζα με τον Ναρέντρα Μόντι. Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μπροστά στους δημοσιογράφους πριν από συνάντηση που είχαν αυτή την εβδομάδα. Ο Ινδός πρωθυπουργός αν και μοιάζει λιγάκι αποσβολωμένος, ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε στη χειραψία!

Oops, he did it again! Watch #Portugal’s president #Sousa performing his power greeting - this time with #Indian PM #Modi

MORE: https://t.co/Vj8HdPfxEB pic.twitter.com/HzrOzklHHm

— RT (@RT_com) February 16, 2020