Οι γονείς σου χωρίζουν, σε πνίγουν τα συναισθήματα και τι κάνεις; Φτιάχνεις ένα τρέιλερ, φυσικά. Ένα 10χρονο κορίτσι επέλεξε να διοχετεύσει τη στεναχώρια και τη δημιουργικότητά της σε ένα ευφάνταστο κινηματογραφικό πρότζεκτ. Στα 17 της σήμερα, η Victoria Valle Remond ξέθαψε το βίντεο που είχε φτιάξει στα 10 της και το ανέβασε στο Twitter, όπου έγινε viral.

Το τρέιλερ για την ταινία «A Shattered Relationship», που έχει (και καλά) λάβει εξαιρετικές κριτικές από το National Bureau of Divorce και έχει βραβευτεί στο Broken Family Film Festival περιλαμβάνει δραματική μουσική και φωτογραφίες των γονιών της και έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα iMovie.

WHEN I WAS 10 I MADE AN IMOVIE TRAILER FOR MY PARENTS DIVORCE AND I JUST FOUND IT??? ?￰゚リᆳ?￰゚リᆳ pic.twitter.com/eVJkosgOBX

— victoria (@filmtrashed) March 3, 2020