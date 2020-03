Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού έχει δημιουργήσει μια δραματική και πρωτοφανή κατάσταση στην Ιταλία. Η χώρα μετράει ήδη πάνω από 15.000 κρούσματα και περισσότερους από 1.000 νεκρούς.

Σε μια προσπάθεια να «φρενάρει» τον φονικό ιό, ο Τζουσέπε Κόντε, έχει θέσει τη χώρα σε απομόνωση, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Άλλωστε, τα μόνα που έχουν παραμείνει ανοικτά είναι τα φαρμακεία και τα Super Market.

Το PornHub θέλοντας δείξει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στους Ιταλούς και να κάνει την παραμονή στο σπίτι πιο ευχάριστη, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχομένο του και στις premium υπηρεσίες του μέχρι και τις 3 Απριλίου.

Free @Pornhub premium memberships for those in Italy as they deal with the coronavirus outbreak. The website will also be donating $$ to help them combat the virus pic.twitter.com/R039ZEB5uw

— Joel Franco (@OfficialJoelF) March 12, 2020