Ένας άνδρας αποφάσισε να βγει στο μπαλκόνι και να τραγουδήσει Λένα Ζευγαρά. Ενώ τραγουδούσε, λοιπόν, «αμάρτησε μαζί μου κι έλα, έλα, έλα, έλα» άκουσε από απέναντι ένα βροντερό «σκάσε ρε» με αποτέλεσμα να σταματήσει.

Στον αντίποδα, νεαρός στο Παλέρμο που έχει decks και εργάζεται ως Dj αποφάσισε να διασκεδάσει τη γειτονιά του παίζοντας μουσική στο μπαλκόνι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο και εναλλακτικό κλαμπ με τους θαμώνες στα... σπίτια τους.

Since noone in Italy can really leave their house...

This DJ in Palermo is doing his work on his balcony 🤣

