Η καραντίνα εκτός από περιορισμός αποδεικνύεται και... πηγή έμπνευσης για τους χρήστες των social media που βρίσκουν πρωτότυπα πράγματα για να περνούν την ώρα τους κλεισμένοι στο σπίτι. Τζαμάρουν με τα μάτια της κουζίνας, εφευρίσκουν σπορ, ανακαλύπτουν ότι είναι παντρεμένοι!

Βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείπει και το «παραλήρημα» με τα στοκ από αντισηπτικά, μάσκες και χαρτιά υγείας.

Το Reader.gr μάζεψε και σας παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές των social media:

Day 4 with no sports:

At the jewlery store pic.twitter.com/bTDenECh5v

All of us right now. #coronavirus pic.twitter.com/VqId9dBiyF

