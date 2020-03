VIRAL

Η καραντίνα εκτός από περιορισμός αποδεικνύεται και... πηγή έμπνευσης για τους χρήστες των social media που δοκιμάζουν νέους τρόπους για να γυμναστούν, τρομάζουν με το πώς θα βγούν από την απομόνωση και τρολάρουν ανελέητα τα στοκ από αντισηπτικά, μάσκες και χαρτιά υγείας.

Η εξ αποστάσεως εργασία και ο... Τσακ Νόρις επίσης κέρδισαν με το σπαθί τους μια θέση στα καλύτερα tweets της ημέρας.

Το Reader.gr μάζεψε και σας παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές των social media:

me at the beginning of 2020:

this is going to be THE YEAR🥰😭😳🥺❤️😍#coronavirus : pic.twitter.com/DP3Strrx5F — loz (@laurenxwalters) March 17, 2020

RT Rntk____: How Italians pass their time under the lockdown of their cities due to coronavirus #QuarantineLife pic.twitter.com/Z4q6fiUNk0 — Mariana Solis (@claygabrielle1) March 16, 2020