Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και έχει γίνει viral, ο ιερέας, που θέλησε να κάνει λειτουργία online, λόγω κορονοϊού, ενεργοποιεί κατά λάθος, όπως γράφει η Mirror, τα φίλτρα του Instagram, και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

Την ώρα που λειτουργεί, πέφτει «αστερόσκονη», μετά εμφανίζεται στο κεφάλι του το διαστημικό κράνος, έπειτα κρατά βάρη και λουλούδια και καταλήγει με ένα μαύρο καπέλο και γυαλιά!

Απολαύστε το:

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020