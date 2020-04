Η Τζέσικα Λανγκ εργάζεται από το σπίτι της στην Τάμπα εξαιτίας του κορονοϊού από τα μέσα Απριλίου.

Αποφάσισε να μοιραστεί στα social media το ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο με τον πατέρα της να προχωρά και να βάζει την μπλούζα του ενώ η ίδια μιλά για τον κορονοϊό.

Το βίντεο ξεκινά με την δημοσιογράφο, που εργάζεται για τον τοπικό σταθμό SNNTV, να καλύπτει τα νέα σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να σκοτώσει τον κορονοϊό, ενώ στέκεται δίπλα στον νεροχύτη της κουζίνας.

«Μπαμπά! Ω διάολε!» φωνάζει, όταν ο πατέρας της, Κέβιν, ο οποίος μόλις έχει σηκωθεί από το κρεβάτι, προσπαθεί να φορέσει βιαστικά μια μπλούζα ενώ φεύγει βιαστικά από το πλάνο.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020