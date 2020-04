VIRAL

Όταν η κοινή λογική και η ατομική ευθύνη δεν αρκούν για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, χρειάζεται ένα... by order of the Peaky Blinders! Από τη στιγμή που κάποιοι δεν αρκούν τον κύριο Τσιόδρα και τους κρατικούς φορείς και παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας, ας ακούσουν τον Τόμας Σέλμπι, αρχηγό της φοβερής και τρομερής συμμορίας Peaky Blinders και βασικό ήρωα της ομώνυμης σειράς (όπου τον υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι).

Στο πρώτο από τα δύο βίντεο που ανέβασε στο YouTube ο μίμος Ζακ Κλέιτον, βλέπουμε τον Τόμας να ανακοινώνει στα αδέρφια και τους συνεργάτες του ότι μπαίνουν όλοι μαζί σε καραντίνα μοιράζοντας απειλητικά «stay the fuck home».

Στο δεύτερο βίντεο, κάποιοι θέλουν να βγουν για να διασκεδάσουν ή να αγοράσουν χαρτί υγείας γιατί έχουν μόνο 10 ρολά. «How many shits do you take per day?», ξεσπάει ο Τόμας, και με το δίκιο του.

Ο Ζακ Κλέιτον, που ντουμπλάρει τον Κίλιαν Μέρφι και τους άλλους ηθοποιούς της σειράς στα παραπάνω βίντεο, έχει ειδικευτεί στις μιμήσεις των πρωταγωνιστών του «Peaky Blinders». Ακούστε τον στο βίντεο που ακολουθεί: