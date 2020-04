VIRAL

Όταν προ ημερών η βασίλισσα Ελισάβετ Β' της Αγγλίας απηύθυνε διάγγελμα στον βρετανικό λαό για να τονώσει το ηθικό του, σε πολλούς έκανε εντύπωση το πράσινο φόρεμά της. Σε κάποιους μάλιστα θύμισε green screen, τις πράσινες οθόνες που χρησιμοποιούνται σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα για να συμπληρωθούν στη συνέχεια με εικόνες από υπολογιστή.

Ε, δεν ήθελε και πολύ για να γίνουν οι πρώτες photoshopιές στο φόρεμα της βασίλισσας. Και να ξεκινήσει ένα κανονικό Photoshop battle με πολύ εμπνευσμένες παρεμβάσεις. Η Ελισάβετ βρέθηκε να φοράει μπλουζάκι των Queen και άλλων συγκροτημάτων που έχουν συνδεθεί μαζί της, όπως οι Sex Pistols (God Save the Queen) ή οι Smiths (The Queen is Dead). Αλλά και στολή από το Star Trek, τον Baby Yoda, σκυλιά, γατιά... Δείτε στη συνέχεια τις 20 καλύτερες, κατά τη γνώμη μας, δημιουργίες.